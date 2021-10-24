Писатель Аурен Хабичев: В будущем людей могут обессмертить, просто загрузив в облако

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24 октября 2021, 14:10 Источник: Газета.ру

Фото: pixabay.com

Человечество всегда задумывалось о бессмертии. И, возможно, оно не за горами. Писатель Аурен Хабичев считает, что мечта о бесконечной жизни скоро сбудется, хоть и не в наши дни.

В опубликованном материале Хабичев рассуждает об актуальности творчества Виктора Пелевина, которому в своих романах удавалось предсказывать будущее. Вот только сегодня читать Пелевина – это как шутить про рыбов из популярного мема, интенсивность жизни уже другая. «Человечеству требуется понятный и рациональный прогноз без спутывающей сознание, кажущейся очередной выдумкой «на потеху публике» фантастики», - пишет Хабичев.

Тему цифрового бессмертия затрагивает визионер Юваль Ной Харари. Из российских авторов – экономист Игорь Диденко в своей научно-популярной книге «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем». Как пишет Диденко, будущее не будет счастливым для подавляющего большинства: предстоит острейшая конкуренция всех людей со всеми, людей с искусственным интеллектом, а выиграют от этого – и то временно – хозяева ИИ и больших данных. Наступит эра датакратии.

Статьями на тему будущего отметился и известный политтехнолог Владислав Сурков. Он дает понять: назад пути нет, эволюция должна и дальше идти своей тяжелой поступью, даже если человеку это не нравится.

Вероятно, нас, а точнее, наше сознание просто загрузят в облако. «Ища всю жизнь лекарство от смерти, мы почему-то рьяно сопротивляемся неотступному прогрессу его практическим бессмертием, роботизацией и прочими благами, которые он готовит для наших потомков» - считает Аурен Хабичев. Писатель не исключает, что мы уже живем в виртуальном мире, по типу Матрицы.

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