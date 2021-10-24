В правительстве разъяснили правила посещения музеев и театров с 30 октября по 7 ноября

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24 октября 2021, 13:31 Источник: правительство РФ

мужчина, фото: pixels.com

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе правительства.

Музеи и театры могут принимать посетителей при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% от общей вместимости места проведения мероприятия при наличии двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания.

«… для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения театра или музея»,- пояснили на сайте ведомства.

Отмечается, что несовершеннолетние могут посещать музеи и театры в средствах индивидуальной защиты.

Также лицам, которые не имеют документов, подтверждающих вакцинацию или противопоказания к ней, вернут деньги за купленные билеты.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября в Москве ужесточат ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе.

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