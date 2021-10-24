Раймонд Паулс: «Сижу дома и пишу «Реквием»

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24 октября 2021, 12:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

В Латвии действует комендантский час с 20:00 до 5:00. Касается он всех латвийцев! И даже таких легенд, как Раймонд Паулс.



«Сижу дома, пишу «Реквием». Это, конечно, шутка, но что еще сказать? Мой «Реквием» будет из трех частей. Первую часть посвящу себе, а вторую и третью – подумаю кому. Я за свою жизнь много пережил… И не такое переживал. Помню, как бомбили осенью в 1944 году… И землянку помню, которую отец вырыл в саду… И мой «черный период» в молодости, когда дегустировал – помню… Ничего! Переживем и это. Главное – здоровье»,- поделился с латвийскими СМИ Раймонд Паулс.

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