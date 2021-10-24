Как решается «собачий» вопрос в Латвии

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24 октября 2021, 11:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

В Латвии с 21 октября действует комендантский час. А это означает, что с 20:00 часов до 5:00 утра, без особой нужды, латвийцы не могут покидать свои квартиры, дома. Естественно, и братья наши меньшие, увы, не могут совершить «выгул» перед сном.



Конечно, на словах, на пресс-конференции глава Госполиции Армандс Рукс отметил, что если нет возможности выгула животного, то можно после комендантского часа, но (!) только одному человеку, а не всей семьей. Желательно, сходить на прогулку до 20:00, но, если есть необходимость можно!





Все бы ничего, но г-н Рукс произнес такую фразу «когда один человек во время комендантского часа гуляет с собакой, будет рассматриваться в индивидуальном порядке». Ключевое слово – индивидуальный порядок! А, это как? От чего зависит «индивидуальный порядок»? Нужно ли выходить с «разрешением-объяснением», которое необходимо заполнить? Нужно ли брать паспорт собаки? Свой паспорт? Что означает этот «индивидуальный порядок»?



Зная нашу правоохранительную систему, к сожалению, не со «светлой» стороны, то есть опасения и вопросы! Вот так вышел в «тапках» на босу ногу с песиком, а тут к тебе «добры молодцы»… И чем все закончится – сложно сказать! Такое уже проходили в прошлом году, когда был комендантский час!



Балтийское бюро «Аргументы Недели» письменно, разумеется, на государственном языке, на официальном бланке обратилось с вопросами к г-ну Руксу! Ответа, увы, нет!





Как оказалось, не я одна с тысячами латвийцев пытаемся выяснить нюансы… Депутат Сейма Рамона Петравича тоже заинтересовалась подобными вопросами и выступила с ними на заседании парламента…



«Меня смутило слово… индивидуально. Я выхожу со своим котом на вечернюю прогулку и что мне брать с собой? Сумку документов? Да, я дышу вечером воздухом с Патриксом! И многие выгуливают своих котов! Кто собак, а кто котов. Индивидуально по какому признаку? По факту «национальности» животных или только людей? По принципу вакцинации – есть или нет? Я хочу уточнить! Многие люди выгуливают животных после 22:00… У многих животные не могут терпеть до 5 утра. Или может хозяевам не спать до пяти? Вот такие вопросы я озвучила на заседании парламента. Я попросила поднять руки депутатов, которые имеют животных… Думаю, что в Сейме у многих есть домашние питомцы. Хочу уточнить нюансы… Жду ответа!»





Эльвира Элксне, журналист, редактор латвийского СМИ, «собачница»: «Я работаю из дома, на «удаленке» до 21:00. Нет, я не могу раньше выходить с собаками на улицу – работа в прямом эфире. И что делать? Да, было такое разрешение, что можно, если есть необходимость, выходить с собаками после комендантского часа. У меня был такой опыт в прошлом году. Все прошло спокойно. Надеюсь, что и сейчас все будет с позитивом. Или пусть тогда объяснят моей девочке-Белочке, что ей писать-какать только до 20:00!»



Пока Балтийское бюро «Аргументы Недели» не получило конкретного ответа. Ждем…

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