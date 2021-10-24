В России намерены разработать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

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24 октября 2021, 10:51 Источник: RT

табличка, фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/globallookpress.com

В пресс-службе Платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива) предложили ввести систему распознавания людей, курящих сигареты и вейпы в неположенном месте.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций»,- пояснили в организации RT.

Отмечается, что программное обеспечение для обнаружения курильщиков станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения. Программа в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нём людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определённые зоны.

Представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ) считают, что эту систему можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках.

В создании прототипа будут задействованы студенты российских вузов, принимающие участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Им предстоит разработать алгоритм обнаружения курящих людей.

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