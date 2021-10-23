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В Москве перекроют движение на Рубцовской и Семеновской набережных из-за дорожных работ

, 19:59 Источник: АГН "Москва"

В Москве перекроют движение на Рубцовской и Семеновской набережных из-за дорожных работ
дорожные работы, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве перекроют движение транспорта на участках Рубцовской и Семеновской набережных 23-24 и 30-31 октября. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.

«В связи с проведением дорожных работ в ЦАО полностью перекроют движение с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной от Электрозаводского моста до д. 30, стр. 1, корп. 12 по ул. Большая Почтовая. Кроме того, полное перекрытие движения будет с 30 по 31 октября на Семеновской набережной от ул. Гальяновская до ул. Большая Семеновская»,- пояснили в ведомстве.

Также вводится двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной от вл. 30, стр. 1, корп. 12 по ул. Большая Почтовая до ул. Новая Дорога.

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