В Москве перекроют движение на Рубцовской и Семеновской набережных из-за дорожных работ

В Москве перекроют движение транспорта на участках Рубцовской и Семеновской набережных 23-24 и 30-31 октября. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.
«В связи с проведением дорожных работ в ЦАО полностью перекроют движение с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной от Электрозаводского моста до д. 30, стр. 1, корп. 12 по ул. Большая Почтовая. Кроме того, полное перекрытие движения будет с 30 по 31 октября на Семеновской набережной от ул. Гальяновская до ул. Большая Семеновская»,- пояснили в ведомстве.
Также вводится двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении с 23 по 24 октября на Рубцовской набережной от вл. 30, стр. 1, корп. 12 по ул. Большая Почтовая до ул. Новая Дорога.
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