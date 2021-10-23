Насколько защищены латвийцы в своей стране

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23 октября 2021, 19:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Защита своих граждан в любой стране для правительства – приоритет! Хорошо ли защищены жители Латвии в своей стране?



И недели не проходит, как в латышских СМИ поднимается вопрос о том, что Россия непременно «нападет» на Латвию! Естественно, используя любые способы: взлом компьютерных сетей, оружие и даже (!) атаки из космоса.



Сегодня с утра открываю очередную латышскую газету и читаю интервью с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом… Впечатляет. Г-н Пабрикс объясняет латвийцам, что исходящая от России угроза в настоящее время всеобъемлющая для стран Балтии, и Россия воспользуется любыми признаками слабости и любой возможностью. Много говорил г-н министр и о гибридных угрозах. И главная задача – необходимость переоценки способности альянса реагировать на растущие угрозы, исходящие от ракетных систем.



Понятно, что Россия – враг №1 для Латвии и Европы…



И такие разговоры идут уже лет «ацать»! А налогоплательщики (простые латвийцы) только и отстегивают деньги на вооружение страны, и на содержание солдат НАТО. Я понимаю, что любое государство должно иметь сильную армию, технику и профессионально защищать границы! Но, где в Латвии все это??? Никто сейчас из политиков точно (и приблизительно) не скажет, а сколько миллиардов уже потрачено на оборону за все долгие годы? То, что латвийцы видят на парадах в Латвии, извините… За такие «аховские» миллиарды можно было «снарядиться» так, что мышь не пробежит!



Я прекрасно помню, как несколько лет назад в Латвии проходили учения земессардзев (защитников земли - прим.авт.)… Читать в СМИ об этом, простите, без слез и смеха было невозможно: защитники земли «тренировались» неподалеку от птицефабрики… Местные жители потом рассказывали, что кто-то из защитников потерял оружие, а куры стали «нестись камуфляжными яйцами»…



Возможно, г-н Пабрикс лучше знает, куда идут деньги налогоплательщиков, но…



Вчера ночью меня разбудил звонок… Знакомая из небольшого городка Екабпилс плакала в трубку и спрашивала совета: она живет в небольшом общественном доме, где всего два этажа (обычное дело в провинции) с маленькой дочкой… Другие жильцы в большинстве женщины с детьми. В течение (приблизительно) двух часов им в двери ломился мужчина: кричал, стучал ногами, крушил все в подъезде… Весь дом звонил в местную полицию и получал ответ: «Сейчас приехать бригада не может! Нет свободных!» Звонили и в Рижскую полицию – автоответчик! Дети не спят, женщины в страхе и шоке, а полиции нет! Приехали бравые полицейские через часа два…



Понятно, что жизнь этих людей в провинции для тех бравых ребят, увы, ничего, видимо, не стоит: им надо штрафы выписывать непокорным в период комендантского часа! Это же прибыль государству и им премии! А ДЕТИ, ЖЕНЩИНЫ – подождут!



Знаете, какое мнение у меня сложилось?



С таким министром, как г-н Пабрикс, и черт не страшен: ему и армия не нужна, сам справится. Ой, былинный латышский герой, который «навеки» останется в народной памяти, как «спасший» страну от «варваров с Востока»… на словах.



А женщины и дети… Найдутся те, кто их защитит… простых людей. И это точно не те, кто так красиво вещает про угрозу из России!



Стыдно мне за министра обороны Латвии. Стыдно… Вернее, жаль мне таких людей.

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