Детским омбудсменом пророчат подругу Кузнецовой: мать 22 детей, муж - священник

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23 октября 2021, 16:35 Источник: bloknot.ru

В политической интриге: кто займёт пост уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ - наметился новый фаворит. Как сообщает «Блокнот», это сенатор от Пензенской области («Единая Россия»), полпред Совфеда по взаимодействию с детским омбудсменом Мария Львова-Белова.

Напомним, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова избралась в Госдуму по партспискам «Единой России» и в отличие от других «паровозов» ЕР перешла работать в парламент. По всей видимости, Кузнецова смогла пролоббировалать на свою бывшую должность свою подругу из Пензы.

Мария Львова-Белова. Фото: Vk.com

Удивляет не только внешняя схожесть двух уроженок Пензы, но и зеркальная биография, которая может стать трендом и для региональных омбудсменов: 39-летняя Кузнецова и 36-летняя Львова-Белова занимают высшие посты в «Единой России», замужем за священниками, многодетные и в их семьях много приёмных детей.

Опрошенные общественники в сфере защиты прав ребёнка считают, что пауза (более месяца) с назначением нового детского омбудсмена явно затянулась и обезглавленный аппарат уполномоченного по правам ребёнка при президенте фактически бездействует в ожидании нового руководителя.

Есть мнения, что ещё две недели назад сильная кандидатура Марии Львовой-Беловой была отвергнута как раз из-за очевидной дружбы с Кузнецовой: мол, будет выглядеть что одна подружка передала свой пост при президенте другой подружке.

Анна Кузнецова. Фото: Vk.com

Однако, когда шансы прежнего основного фаворита на пост детского омбудсмена - предпринимателя из рекламной сферы Натальи Агре (работала в бизнесе с нынешним вице-премьером Дмитрием Чернышенко) резко понизились из-за обнародованного высшего образования (в 19 лет!) в «англосаксонском университете Мальты», то решили ещё раз рассмотреть подругу Анны Кузнецовой.

Наталья Агре. Фото: Fb.com

Стоит отметить, что официальная биография Марии Львовой-Беловой выглядит крайне положительно: замужем за православным священником Павлом Когельманом (в недавнем прошлом - программистом).

Как общественница Львова-Белова организовала большое количество проектов, которые называют эффективными и щедро (по сравнению с другими общественниками) финансируют из бюджетных средств: проект по сопровождаемому проживанию молодых людей с инвалидностью «Квартал Луи», пансион «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега» для семей с детьми-инвалидами или пар с инвалидностью.

Согласно данным «Википедии», у Марии Львовой-Беловой 22 ребенка (своих - 5, остальные 17 приемные, из них 13 - с инвалидностью). В соцсетях есть версии, что не все «оформленные» на Львову-Белову дети проживают с нею и мужем: мол, часть детей постоянно живет в организованных ею пансионах за государственный счёт и за ними ухаживают сотрудники, ибо невозможно воспитывать 22 детей (13 с инвалидностью) и делать успешную общественную карьеру.

Мария Львова-Белова. Фото: Vk.com

Издание «Блокнот» обратило внимание, что в разных данных количество детей у Львовой-Беловой варьировалось с 9 до 22, что дало почву для слухов среди общественников: мол, количество детей росло и уменьшалось в разное время из-за того, что она «сдавала обратно в интернаты непонравившихся ей сирот». Сможет ли Львова-Белова как новый федеральный омбудсмен перевезти всех детей в Москву или будет мотаться между Пензой и столицей? Похоже, этот вопрос остро встанет в ее семье в случае назначения на ответственный пост.

Активная фаза общественной и политической карьеры у Марии Львовой-Беловой стартовала с 2014 года: по 2019 год она — член Общественной палаты Пензенской области. С 2017 по 2019 год — член Общественной палаты Российской Федерации. С 2020 года — сенатор Совет Федерации от Пензенской области, где занималось темой социального служения и продвижением общественно-церковных проектов.

Решение о назначении нового детского омбудсмена ожидается в ближайшие дни.

Другими кандидатами на это пост называли: замминистра образования Олега Салагая, экс-омбудсмена по правам ребенка Московской области Оксану Пушкину, президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь сиротам» Елену Альшанскую, юриста-правозащитницу Екатерину Гордон, детские омбудсмены в Татарстане и Санкт-Петербурге Ирину Волынец и Анну Митятину.

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