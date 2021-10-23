Заммэра Владимир Ефимов: В Москве создают два проекта, которые принесут городу новые рабочие места

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23 октября 2021, 13:54

В Восточном и Зеленоградском административных округах столицы началась реализация двух проектов по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Один из проектов — это торгово-офисный центр на востоке Москвы, который расположится на Тагильской улице в районе Метрогородок. Новое пространство с офисами, коммерческими площадями, кафе, ресторанами, магазинами и благоустроенными общественными зонами позволит обеспечить работой более 1,1 тысячи жителей столицы.

«Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок. Также началась подготовка территории для строительства будущего технопарка в „Алабушеве“», — добавил заммэра Владимир Ефимов.

Второй проект представляет собой технопарк в особой экономической зоне «Технополис „Москва“» в ЗелАО, который призван создать в городе свыше двух с половиной тысяч новых рабочих мест. По предварительным оценкам, объём инвестиций в создание этого проекта составит почти 12 миллиардов рублей.

Технологический парк, открытие которого намечено на 2026 год, будет возведён по технологии brownfield, то есть на месте уже существующих строений — будущие арендаторы смогут оборудовать и обустроить модульные здания по своему усмотрению.

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