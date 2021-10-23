Суд взыскал с компании из Воронежа 290 млн рублей в пользу бывшего футболиста Александра Кержакова

В пользу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Александра Кержакова с воронежского ООО «Модуль» взыскано свыше 290 млн рублей. Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.
В 2011 году учредитель фирмы «Модуль» Михаил Сурин получил от спортсмена около 300 млн руб. для строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Воронежской области. Проект не был реализован, а деньги Кержакову так и не вернули.
Известно, что в 2016 году Михаил Сурин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам колонии. В конце 2017-го суд заменил ему неотбытую часть наказания на исправительные работы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.