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Суд взыскал с компании из Воронежа 290 млн рублей в пользу бывшего футболиста Александра Кержакова

, 12:38 Источник: Коммерсантъ

Суд взыскал с компании из Воронежа 290 млн рублей в пользу бывшего футболиста Александра Кержакова
Александр Кержаков. Фото: fcnn.ru

В пользу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Александра Кержакова с воронежского ООО «Модуль» взыскано свыше 290 млн рублей. Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

В 2011 году учредитель фирмы «Модуль» Михаил Сурин получил от спортсмена около 300 млн руб. для строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Воронежской области. Проект не был реализован, а деньги Кержакову так и не вернули.

Известно, что в 2016 году Михаил Сурин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам колонии. В конце 2017-го суд заменил ему неотбытую часть наказания на исправительные работы.

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