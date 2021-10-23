64 года назад не стало создателя Dior: некоторые факты из жизни модельера

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23 октября 2021, 11:27 Наталья Полянская

Ровно 64 года назад не стало известного французского модельера и основателя модного дома Кристиана Диора.



Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом городе во Франции в обеспеченной семье. Отец работал торговцем химических удобрений, а мать была домохозяйкой. Начальное образование он получил дома и мечтал о дипломатической карьере. Он поступил в школу политических наук, но вместо занятий он посвящал свою жизнь музыкальной композиции и истории живописи. В 1928 году Кристиан открыл собственную художественную галерею.



Вначале 1930 годов у его брата обнаружили психическую болезнь, затем умерла его мать от рака и разорился отец, который заболел туберкулезом. Чтобы избавиться от депрессии, Диор совершает поездку в Советский Союз. После этого он закрывает свою галерею из-за кризиса. Благодаря поддержке друзей модельер уезжает на Балеарские острова поправлять здоровье, он занимается ковроткачеством.



Вернувшись в Париж Кристиан занимается поиском работы. Он начинает работать у Жана Озенна, и создаёт эскизы шляп и платьев.



В 1942 году Диор создал собственную парфюмерную лабораторию. А после войны открывают свой собственный дом моды. В 1955 году вместе с Даниэлем Сваровски начал изготавливать украшения из гранёных кристаллов хрусталя.

В 52 года Кристиан Диор скончался от сердечного приступа в Италии 24 октября 1957 года.

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