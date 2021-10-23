Российский майор, избывавший заключённых под Rammstein, получил срок
23 октября 2021, 11:11 Анастасия Иванова
В Брянской области приговорили к трем годам колонии бывшего сотрудника исправительной колонии №6, который избил заключенного.
Суд установил, что в 2019 году российский майор Василий Доброседов нанес не менее шести ударов заключенному по фамилии Якубчик. По данным источника, во время следственных действий потерпевшие давали показания, что Доброседов вместе с коллегами избивал вновь прибывших в колонию под музыку группы Rammstein.
В ходе судебного процесса осужденный признал свою вину и раскаялся. Помимо полученного срока заключения, он лишен права занимать должности на госслужбе на два года.
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