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Российский майор, избывавший заключённых под Rammstein, получил срок

, 11:11

Российский майор, избывавший заключённых под Rammstein, получил срок

В Брянской области приговорили к трем годам колонии бывшего сотрудника исправительной колонии №6, который избил заключенного.

Суд установил, что в 2019 году российский майор Василий Доброседов нанес не менее шести ударов заключенному по фамилии Якубчик. По данным источника, во время следственных действий потерпевшие давали показания, что Доброседов вместе с коллегами избивал вновь прибывших в колонию под музыку группы Rammstein.

В ходе судебного процесса осужденный признал свою вину и раскаялся. Помимо полученного срока заключения, он лишен права занимать должности на госслужбе на два года.

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