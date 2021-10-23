Самые раздражающие привычки постояльцев были названы сотрудниками отелей

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23 октября 2021, 11:01 Анастасия Иванова

Владельцы и сотрудники отелей перечислили самые раздражающие привычки постояльцев. Среди них — воровство и нежелание платить за напитки в баре.



Одним из самых неприятных типов путешественников работники назвали тех, кто забирает еду со шведского стола с собой в номер: «Худшие гости — это те, кто прячет продукты с завтраков в своей одежде и незаметно выносят из помещения». Также сотрудникам гостиниц не нравится, когда отдыхающие пытаются не платить за напитки в баре.



Многие владельцы гостиниц также отметили, что их раздражают туристы, которые воруют имущество отеля. «Это те гости, которые говорят, что халаты, подушки, украшения или картины были очень похожи на те, что есть у них дома. Якобы они подумали, что случайно привезли их с собой, поэтому упаковали в свой чемодан», — высказался спикер и добавил, что некоторые постояльцы даже просят принести им дополнительный рулон туалетной бумаги, чтобы они могли забрать его с собой.

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