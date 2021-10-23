Россиянам раскрыли секреты выгодного погашения ипотеки досрочно

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23 октября 2021, 10:54 Анастасия Иванова

Жители России стали активно интересоваться досрочным погашением ипотеки. Почти на 11% в сентябре этого года выросло количество запросов о том, как правильно провести эту операцию. По итогам девяти месяцев (с января по сентябрь) интерес к этой теме увеличился на треть.



Эксперты раскрыли некоторые секреты выгодного досрочного погашения кредита на жилье. Так, по их словам, если заемщик берет деньги из своих оборотных средств для погашения ипотеки, то это может нанести урон основной финансовой стратегии. «К примеру, если вложение 100 тысяч рублей в бизнес принесет сверху еще столько же через месяц или полгода, то стоит подумать, нужно ли погашать ипотеку, которая получена под 7 процентов годовых», — объяснили специалисты.



Если квартира приобреталась для перепродажи, то чем меньше своих средств вкладывает клиент, тем большей доходностью обернется цикл перепродажи, указали они. Поэтому оптимальное решение в такой ситуации — покупка объектов с минимальным первоначальным взносом и без досрочного погашения. Свободные ресурсы лучше вложить в дополнительные инвестиции, которые необязательно касаются рынка недвижимости.

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