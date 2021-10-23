На челябинской Кировке устанавливают новогодние конструкции
23 октября 2021, 10:27 Анна Семенова
В этом году пешеходная улица вновь засияет красивой иллюминацией.
О том, что на главной прогулочной зоне появились конструкции светомузыкального тоннеля, сообщает сайт «Челябинск Сегодня». Это значит, что начались приготовления к Новому году и вскоре Кировка засияет всеми цветами иллюминации.
Украсят и другие места в городе. Лампочки и гирлянды появятся на деревьях и столбах освещения. Будут установлены световые конструкции у театра драмы и краеведческого музея.
С первыми серьезными морозами начнут и установку ледового городка на площади Революции. Этой зимой челябинцы голосованием выбрали тему «Сказочный лес», а значит, гостей будут ждать персонажи русских сказок.
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