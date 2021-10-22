В Калуге мужчина умер, прождав «скорую» семь часов

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22 октября 2021, 22:26 Источник: СКР

Константин Киков, фото из соцсети

В Калуге следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" по факту смерти журналиста, сотрудника телекомпании "Ника" Константина Кисова. Константину Кисову было 59 лет.

Журналист скончался 17 сентября. 10 октября его брат Дмитрий Кисов рассказал о смерти родственника от инсульта. По словам Дмитрия Кисова, он вызвал "скорую" в 10 часов 18 минут и рассказал, что у брата брата признаки инсульта - высокое давление, сильная головная боль, нарушена речь. Ответили - ждите. При повторном звонке в 10:53 ему сказали, что вызов передан в поликлинику, и придет участковый врач.

Дмитрий Кисов в Facebook написал, что бригада "скорой помощи" приехала только через семь часов после вызова. Журналиста в областную больницу доставили около 18 часов. В 19:30 мужчины не стало.

По одной из версий СКР, смерть Константина Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медиками. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

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