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Бывший депутат Госдумы Иршат Фахритдинов умер в возрасте 56 лет от осложнений после COVID-19

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Бывший депутат Госдумы Иршат Фахритдинов умер в возрасте 56 лет от осложнений после COVID-19
Иршат Фахритдинов, фото: паблик Моя Уфа, Вконтакте

Бывший депутат Государственной думы от Башкирии Иршат Фахритдинов умер от осложнений после коронавирусной инфекции COVID-19. Иршату Фахритдинову было 56 лет.

Об уходе из жизни депутата нижней палаты парламента пятого и шестого созывов, члена парламентского комитета по делам ветеранов сообщил руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров.

Политик написал пост в соцсети Facebook.com: «Сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5 и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны, Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее… Спи спокойно, Иршат Юнирович» и выразил соболезнования родным и близким. Фахритдинов умер в Уфе.

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