В Крыму ужесточили ограничения для туристов: заселение в отели с QR-кодом или отрицательным тестом

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22 октября 2021, 19:47

фото с сайта glava.rk.gov.ru

В Крыму ужесточили ограничительные меры для туристов. В Указ Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесен ряд изменений.

Согласно изменениям, заселение в отели разрешено только лицам с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом.

Указ разрешает бронирование мест в средствах размещения и санаторно-курортных организациях для лиц старше 18 лет при предоставлении сведений о вакцинации или QR-кода, а размещение – при наличии отрицательного результата лабораторного исследования и сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

В Крыму с 25 октября приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои Документы» Республики Крым.

Необходимо обеспечить оказание услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Заключение брака в торжественной обстановке возможно, если количество участников мероприятия не превышает 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.

Документ подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

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