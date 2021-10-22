В Крыму ужесточили ограничения для туристов: заселение в отели с QR-кодом или отрицательным тестом

В Крыму ужесточили ограничительные меры для туристов. В Указ Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесен ряд изменений.
Согласно изменениям, заселение в отели разрешено только лицам с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом.
Указ разрешает бронирование мест в средствах размещения и санаторно-курортных организациях для лиц старше 18 лет при предоставлении сведений о вакцинации или QR-кода, а размещение – при наличии отрицательного результата лабораторного исследования и сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.
В Крыму с 25 октября приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои Документы» Республики Крым.
Необходимо обеспечить оказание услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Заключение брака в торжественной обстановке возможно, если количество участников мероприятия не превышает 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.
Документ подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
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