Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму ужесточили ограничения для туристов: заселение в отели с QR-кодом или отрицательным тестом

, 19:47

В Крыму ужесточили ограничения для туристов: заселение в отели с QR-кодом или отрицательным тестом
фото с сайта glava.rk.gov.ru

В Крыму ужесточили ограничительные меры для туристов. В Указ Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесен ряд изменений.

Согласно изменениям, заселение в отели разрешено только лицам с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом.

Указ разрешает бронирование мест в средствах размещения и санаторно-курортных организациях для лиц старше 18 лет при предоставлении сведений о вакцинации или QR-кода, а размещение – при наличии отрицательного результата лабораторного исследования и сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

В Крыму с 25 октября приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои Документы» Республики Крым.

Необходимо обеспечить оказание услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Заключение брака в торжественной обстановке возможно, если количество участников мероприятия не превышает 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.

Документ подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Азаров объяснил, что Зеленский не способен думать из-за низкого уровня развития

Азаров объяснил, что Зеленский не способен думать из-за низкого уровня развития

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о действующем украинском президенте Владимире Зеленском. По оценке Азарова, Зеленский - "это человек с достаточно низким уровнем своего развития, с низким образовательным, мировоззренческим и каким угодно".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество