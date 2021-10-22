Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 17:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Reuters

Латвия продолжает подсчитывать миллиарды за оккупацию, чтобы взыскать их с России. В международных судах, разумеется.

В мире бушует коронавирус, а министерство юстиции целенаправленно продолжает подсчитывать миллиарды за оккупацию СССР, чтобы взыскать их с России.

Насколько я помню, эти подсчеты продолжаются «вечно»! 15 лет! И даже для такого дела создана специальная комиссия! Сколько же уже денег потрачено, чтобы произвести подсчеты – сложно представить!

А когда же комиссия закончит свою тяжкую работу?

Точная дата, увы, неясна, но ходят слухи, что аж к 2025 году!

Если когда-нибудь комиссия закончит работу, и министерство юстиции займется реальными проблемами, например, как «создать» профессиональных юристов, как услышать людей, как привести в порядок беспредельщиков коллекторов, судебных исполнителей, то непременно отправится в международный суд, чтобы взыскать деньги с России, как правопреемника.

А может стоит «выкатить» встречный иск Латвии (при содействии России) за унижения неграждан, граждан России, которые проживают в Латвии… Там одним миллиардом точно не отделаются…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости