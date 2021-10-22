Латвия продолжает подсчитывать миллиарды за оккупацию, чтобы взыскать их с России. В международных судах, разумеется.
В мире бушует коронавирус, а министерство юстиции целенаправленно продолжает подсчитывать миллиарды за оккупацию СССР, чтобы взыскать их с России.
Насколько я помню, эти подсчеты продолжаются «вечно»! 15 лет! И даже для такого дела создана специальная комиссия! Сколько же уже денег потрачено, чтобы произвести подсчеты – сложно представить!
А когда же комиссия закончит свою тяжкую работу?
Точная дата, увы, неясна, но ходят слухи, что аж к 2025 году!
Если когда-нибудь комиссия закончит работу, и министерство юстиции займется реальными проблемами, например, как «создать» профессиональных юристов, как услышать людей, как привести в порядок беспредельщиков коллекторов, судебных исполнителей, то непременно отправится в международный суд, чтобы взыскать деньги с России, как правопреемника.
А может стоит «выкатить» встречный иск Латвии (при содействии России) за унижения неграждан, граждан России, которые проживают в Латвии… Там одним миллиардом точно не отделаются…
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