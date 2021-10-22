Голикова: Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в 14 регионах РФ

Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Судя по тепловой карте на портале "Стопкоронавирус.рф", самая тревожная обстановка сложилась: в Астраханской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях.
В Алтайском, Пермском и Забайкальском краях. В Мордовии, Адыгее и Карачаево-Черкесии. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Татьяна Голикова в пятницу призвала всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, цветовая индикация обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
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