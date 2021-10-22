Эксперт: Перепись даст актуальные данные для планирования бюджета Москвы

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22 октября 2021, 16:40

Результаты Всероссийской переписи населения помогут лучше спланировать бюджет Москвы, а также эффективнее адаптировать программы развития города и поддержки жителей столицы. Таким мнением поделился заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства Факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.



«Новые данные помогут более качественно адаптировать программы, проводимые правительством Москвы, под меняющийся портрет горожан. Смещения об изменении долей горожан по возрастам поможет понять в какой пропорции распределять бюджеты, в том числе на здравоохранение», - сказал Ицаков.



Сведения, полученные в результате исследования, будут полезны и для предприятий, производящих товары широкого потребления. Как считает эксперт, информация поможет компаниям актуализировать профиль свей целевой аудитории и правильно сфокусировать маркетинговую кампанию.



По мнению руководителя отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолия Бажана, итоги переписи помогут актуализировать и планы по ввозу продовольствия в столицу, а также созданию новых рабочих мест. Результаты переписи станут полезным инструментом для всего экономического планирования в Москве, добавил он. К примеру, на основе полученных данных можно будет точнее спрогнозировать налоговые поступления в столичный бюджет и спланировать его расходную часть.



Всероссийская перепись населения проводится каждые 10 лет. В Москве перепись началась 15 октября и завершится 14 ноября. Переписаться можно тремя способами: самостоятельно на портале госуслуг до восьмого ноября, дождаться переписчика дома или сходить к переписчику в одном из 3,8 тыс. участков в столице.



Узнать подробнее об условиях участия можно по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20.

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