Бывший зять Ельцина рассказал о его ближайшем окружении

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22 октября 2021, 16:45 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал о ближайшем окружении первого президента России.



По его словам, Борис Николаевич постоянно находился в поиске новых «талантливых и сильных» людей. При этом тех, кого ему приходилось удалять из ближнего круга, он впоследствии не преследовал. Ельцин не терпел ни панибратства, ни пренебрежения к собственному статусу, и был со всеми на «Вы» – не только формально, но и фактически.



Отдельное место в его жизни, конечно же, занимала семья. Мама Ельцина Клавдия Васильевна жила с ним и близкими на даче. Там же она и умерла.



Жена Наина Иосифовна всегда провожала Бориса Николаевича утром на работу и встречала вечером. Она часто сама готовила и делала это очень хорошо.



«Мне вообще кажется, что советские женщины, чьё детство пришлось на военные и первые послевоенные годы – это уникальное явление, одно из ярких достижений советского строя. Ещё не севшие за руль, в массе своей некурящие, не стремившиеся к большой карьере, умевшие создать уют в самых тяжких условиях, заботливые, часто спасавшие своих мужей в крайних ситуациях, нацеленные на семью и детей… Женщины, рождённые в 60-е и 70-е годы – другие. Они эмансипировались, стали более самостоятельными, более погруженными в себя и свои проблемы. Пришло другое время», - считает Алексей Дьяченко.



Он рассказал и про дочерей Ельцина. Елена со своим мужем Валерием жили отдельно и приезжали в гости на выходные и по праздникам. Татьяна с середины 90-х годов играла большую роль в делах отца. Она даже была официально назначена советником президента. Кабинеты Бориса и Татьяны Ельциных находились в одном корпусе Кремля.



Близкими людьми Ельцин всегда считал своих одногруппников из института. При этом, по словам Дьяченко, никаких постов и особенных благ от своего друга-президента его одногруппники никогда не получали.



Какое-то время близким человеком для Ельцина был его земляк Геннадий Бурбулис. Именно он привёл осенью 1991-го «команду младореформаторов», готовил Беловежские соглашения. Позже, как отметил Дьяченко, Бурбулиса «стало слишком много», в 1993 году он ушёл в Госдуму, и его активное общение с президентом сошло на нет.



Со времени жизни в Свердловске помощником Бориса Николаевича был Виктор Васильевич Илюшин. По словам Дьяченко, он всегда чётко знал свою роль и никогда «не бежал впереди паровоза». С приходом новой команды в администрацию президента в 1996 году Илюшин удалился от Ельцина и перешел в «Газпром». Но отношения у них остались уважительными.



Шеф службы безопасности президента Александр Васильевич Коржаков был близок к Ельцину до своей отставки.



Управляющий делами президента Павел Павлович Бородин возглавлял крупнейшую госструктуру и был Ельцину необходим.



«Без анекдотов Пал Палыча и организованных им застолий трудно представить то время», - вспоминает Дьяченко.



Он также отметил, что Анатолий Чубайс являлся крайне важной для Ельцина фигурой. Он умел убеждать, мог перевернуть уже готовое решение и «обладал каким-то особым влиянием».



Борис Немцов, по словам Дьяченко, для Ельцина был как сын.



«Немцов мог нести всякую фигню, ему прощалось многое из того, чего другому Ельцин никогда бы не позволил. Они в чем-то были похожи – оба смелые, яркие, размашистые. Но у Бориса Николаевича была потрясающая «чуйка» на людей и на опасности. А у Немцова, мне кажется, такой «чуйки» не было», - считает бывший зять Ельцина.



Валентин Борисович Юмашев находился рядом с Ельциным многие годы и аккумулировал идеи, которые потом подавались президенту. Напрямую или через Татьяну.



Виктор Степанович Черномырдин был близок к Ельцину до своей отставки.



«Был близок и мэр Москвы Лужков. До момента, пока у него не появилось желание выдвинуться куда-то повыше мэра», - отметил Дьяченко.



По его словам, Владимир Владимирович Путин вошёл в ближайший круг лишь после назначения премьер-министром в августе 1999 года.



«Фактически с этого момента он начал управлять страной. Последние месяцы 1999 года Ельцин плохо себя чувствовал. Необходимость срочной передачи власти диктовалась ещё и этим фактором. После отставки неожиданно для многих он стал чувствовать себя гораздо лучше», - рассказал Дьяченко.



Он также отметил, что крупные бизнесмены никогда в ближний круг Ельцина не входили.





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