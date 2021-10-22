Почему Бастрыкин раскритиковал работу кубанских следователей

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22 октября 2021, 15:54

Фото из открытых источников

Похоже, в федеральных силовых структурах сложилось «особое мнение» о профессионализме работников правоохранительных органов из Краснодарского края.

На днях достоянием общественности стала аудиозапись общения председателя СК РФ с подчиненными, во время которого он жестко отчитал следователя из Анапы за проявленную некомпетентность при расследовании дела о гибели человека от угарного газа в Санкт-Петербурге. Следователь, теперь уже, вероятно, бывший, по мнению Александра Бастрыкина отнесся к расследованию дела безразлично. Руководитель СК увидел связь уровня подготовки своего подчиненного с местами, откуда тот родом. «Там все вот так…», - сказал он и постучал по столу.

Из этого эмоционального выступления можно сделать вывод, что в силовых структурах сложилось определенное мнение о профессионализме сотрудников правоохранительных органов Кубани. Интересно, с чем связано такое отношение? Не с запятнанной ли репутацией во время кущевских событий? Не с земельными ли войнами, когда кубанские спецы с легкостью возбуждали уголовные дела по наводке тех сторон, которым они лояльны в силу коррупционных договоренностей? Напомним, что в самых резонансных случаях за дело всегда брался центральный аппарат СК, отодвигающий в сторону местных следаков. Федералы не доверяют регионалам?

Кубань как регион действительно снискала себе не самую лестную славу: и по судейской части, и по части работы правоохранительных органов. Можно сказать, термин «правосудие по-кубански» уже стал нарицательным. Иной раз складывается ощущение, что регионалы просто не хотят работать, при этом ходят неумолкающие слухи об их коррумпированности. Конечно, на один плохой можно привести массу случаев, когда правоохранители честно выполняют свое дело, однако мнение есть мнение, и возникло оно не на пустом месте.

За примерами «особого» отношения правоохранительных и судебных органов Кубани к своей работе далеко ходить не надо. Есть немало случаев, когда уголовные дела возбуждаются вопреки нормам УПК РФ, то есть по тем обстоятельствам, по которым они возбуждаться не должны. А ведь уголовное дело – штука серьезная. Возбудить его легко, а закрыть – практически невозможно. А это значит – будут обвиняемые, суд, будут сломанные человеческие жизни, попавшие в мясорубку системы.

Кроме того, уголовное преследование становится удобным инструментом давления в корпоративных спорах. Несмотря на то, что в такие споры сотрудники правоохранительных органов вмешиваться не должны, нередко получается, что они все-таки в них участвуют.

Буквально недавно наша газета писала все о той же Анапе, откуда родом раскритикованный руководителем следователь. В отношении генерального директора анапского санатория «Кубань» Сергея Стремоусова следователи анапского МВД завели уголовное дело по обстоятельствам, ранее ставшим предметом рассмотрения в арбитражном процессе. Несколько инстанций Арбитражного суда тщательно рассмотрели иск с обвинениями в отношении Стремоусова о нанесении ущерба возглавляемому им обществу, вины Стремоусова не обнаружили, о чем четко сообщили в своих решениях.

Не добившись желаемого в гражданском споре, истец, один из миноритарных акционеров АО «Санаторий “Кубань”», подал заявление все по тем же фактам - уже в полицию. И в нарушении статей 90 и 144 УПК РФ дело возбудили. А ведь статьи эти четко говорят, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Сотрудники правоохранительных органов при этом обязаны проверять факты всесторонне, в том числе знакомиться с судебными решениями, чтобы выявлять установленные судом обстоятельства.

Почему же в деле Стремоусова следователи анапского МВД не придали значения решению суда? Почему вовсю раскручивается версия о том, что бизнесмен обокрал собственное предприятие и его акционеров? Ведь эти обстоятельства уже исследованы и четко сказано – не было ущерба, все действия обоснованы и в результате действий Стремоусова общество даже получило прибыль.

Мало того, что дело возбудили. Но ведь организована настоящая травля человека!

Интересно, что бы сказал Александр Бастрыкин, как бы прокомментировал действия анапских следователей на этот раз? Снова помянул «особый подход» к работе, как в случае со взрывом газа в Питере?

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