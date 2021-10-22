Насколько жители Латвии готовы к «приему» нелегальных мигрантов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 15:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

С 11 августа до 10 ноября правительство Латвии объявило на латвийско-белорусской границе ЧС. С августа месяца предотвращено незаконное пересечение государственной границы Латвии 1770 лицам. Но нелегалы все-таки «просачиваются» в латвийские города.



Вопрос нелегальных мигрантов, увы, не снят с «повестки» дня в Латвии. Понятно, что в стране действует жесткий локдаун и комендантский час, но это не значит, что нелегалы «заснули»: были неоднократные «встречи» латвийцев с людьми из «жарких стран», более того, есть и такие соискатели убежища, которые подходят к домам, окнам латвийцев, просят еду или же берут самовольно, когда хозяев нет дома.



Элементарный вопрос!!! А как защищаться от подобных гостей, если те настойчивы, агрессивны, голодны и хотят тепла? Как правильно действовать в подобной ситуации, когда человек один, например, дома (в районе, на хуторе)?

Если честно, то я не нашла никаких «пособий-советов» ни на одном сайте правительства Латвии. Звонок в Государственную полицию оператору мне ничего не дал! Четких рекомендаций не было.



Давайте разберем ситуацию: человек один в доме, а в окно или дверь его жилища стучат люди с навязчивой просьбой дать еды, воды и «пустить» переночевать хоть в сарай! На все ответы, мол, извините, но нельзя – возникает агрессия… Допустим, каким-то образом «накормил», но люди все не уходят… Или другой пример: человек вернулся домой и застал семейство нелегалов у себя на кухне, которые воруют еду… Есть и другие примеры, которые мы знаем «по Германии»: могут пристать на улице, пытаться провоцировать, домогаться к девушкам-женщинам… Разве при таком наплыве нелегалов в Прибалтику, случаи подобные невозможны? Если уже в лагерях для нелегалов происходят драки, забастовки, а в термосы с едой, простите, специально «кладутся» фекалии… Что же тогда может произойти, когда озлобленные, агрессивные нелегалы сбегут за периметр лагеря?



Конечно, можно применить силу, «воспользоваться услугой» собаки, попытаться дозвониться в полицию, но, а что потом? Если, например, выстрелить в воздух из пневматического пистолета, или огреть чем-то тяжелым, или спустить пса, то можно же и самим оказаться виноватым! Таких случаев было много! Как вести себя с нелегалами при встречах?



Я попыталась выяснить этот вопрос у латвийцев, которые живут в Латгалии… Каждый думает так, как думает! Вот как сам решил себя и свою семью защищать, то и хорошо!



Простите, но это не совсем верно! Должны объяснить профессионалы людям, как действовать, куда звонить и т.д.



Раз добиться у официальных учреждений ответов я не смогла, то обратилась к депутату Сейма, которая всегда и всем старается помочь – Рамоне Петравичи. Обратилась через социальные сети к ней!



«Мне вас обрадовать, увы, нечем. Я скажу честно, что если ко мне начнут заглядывать в окно, я живу чуть более 117 км от Риги, и что-то просить – испугаюсь. Я часто бываю дома одна с Патриксом (кот), и, видимо, растеряюсь… Меня заинтересовал ваш вопрос, и я сделала официальный депутатский запрос министру обороны Артису Пабриксу и главе МВД Марии Голубевой. Четко задала несколько вопросов: куда звонить, когда можно «использовать» собаку, как говорить с ними, если учесть, что люди говорят на другом языке… Ответ получила… Никакой конкретики! Г-н Пабрикс мне написал, что «Латвия столкнулась с гибридной войной против членов НАТО и ЕС, идет дестабилизация… Министерство обороны Латвии отвечает за разработку, организацию и координацию политики в области безопасности и порядка». Из «конкретики»: национальным вооруженным силам поручено обеспечить защиту восточной границы, а гражданам предложено сообщать о подозрительных случаях и подозрительных людях». Что касается ответа г-жи Голубевой, то ничего нового и конкретного нет! То, что на латвийско-белорусской границы ЧС – знаем, что пограничники будут задерживать мигрантов – знаем…. Далее, глава МВД Латвии мне много и подробно написала, что «необходимо установить и подтвердить личность нелегала, выяснить, с какой целью прибыл и т.д.» А, где ответы, что делать латвийцу в случае опасности? Позвольте, ко мне в дом ломятся, а я должна выяснять, с какой целью он прибыл? Да, я позвоню в полицию, но если человек живет в районе, то не так быстро бригада приедет! Это надо учитывать! Должен быть единый телефон, по которому человек сразу может дозвониться и получит ответ, совет! Я понимаю, что если люди зашли на территорию частной собственности, то можно применить силу… У нас такие деньги уходят на оборону страны, а помочь людям, увы, не можем? Что буду делать я? Звонить в полицию! А знаете, лично тогда позвоню нашему министру обороны Пабриксу … Пусть защищает! Он же глава такого серьезного ведомства и мужчина…. В конце концов! А что делать? Если нашему правительству Кариньша безразлично, что происходит с людьми!»

Ответ миинистра обороны Артиса Пабрикса:

Ответ главы МВД Марии Голубевой:

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости