В Москве температура воздуха резко понизилась за 30 минут
22 октября 2021, 15:45Источник:
РИА Новости
В Москве в пятницу температура воздуха из-за поднявшегося ветра резко понизилась за 30 минут. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в столице "рухнула" в два раза за полчаса с 14 до 7 градусов.
В Москве сегодня поднялся сильный ветер, прошел сильный дождь с градом.
В столичном управлении МЧС ранее предупредили о ветре и возможных порывах до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение действует до вечера пятницы.
Доступ на Красную площадь временно ограничили после урагана, из-за которого пострадала стена Кремля, - передает РИА Новости.
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