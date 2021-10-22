В Москве температура воздуха резко понизилась за 30 минут

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22 октября 2021, 15:45 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Москве в пятницу температура воздуха из-за поднявшегося ветра резко понизилась за 30 минут. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в столице "рухнула" в два раза за полчаса с 14 до 7 градусов.

В Москве сегодня поднялся сильный ветер, прошел сильный дождь с градом.

В столичном управлении МЧС ранее предупредили о ветре и возможных порывах до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение действует до вечера пятницы.

Доступ на Красную площадь временно ограничили после урагана, из-за которого пострадала стена Кремля, - передает РИА Новости.

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