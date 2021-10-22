Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 15:01

Фото: pixabay.com

Москва может достичь пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце этой недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».



«Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса «дельта», дает достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей»,- сказал Сергей Собянин.



Мэр Москвы также подчеркнул, что такие ограничительные меры, как QR-коды, нужно вводить дозировано, с мощной экономической поддержкой секторов.



«Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить ее на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд, но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики»,- добавил Сергей Собянин.



Ранее мэр Москвы на своем персональном сайте сообщил, что ноябрьские выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для прерывания цепочек заражения COVID-19.





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