Собянин: В Москве запущена программа исследований новых методов лечения онкологии

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22 октября 2021, 14:53

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1 после завершения работ по капитальному ремонту.



«Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных», - заявил Сергей Собянин.



По словам мэра столицы, учреждение будет рассчитано на жителей Центрального округа.



«А по некоторым профилям будут работать на восемь административных округов Москвы. Увеличится и количество людей, которые могут получить помощь, и, конечно, качество лечения будет совершенно на другом уровне»,- пояснил Сергей Собянин.



Столичный мэр напомнил, что с 1 января 2022 года в Москве будут введены дополнительно «высокие стандарты» лечения онкологических заболеваний еще по четырем нозологиям.



«Это охватывает 9% всех онкологических заболеваний в Москве»,- подчеркнул Сергей Собянин.



Он добавил, что в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня для того, чтобы определить какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.



Сергей Собянин отметил, что создание таких центров направлено на объединение всех необходимых процедур для больных граждан.



«Чтобы на базе многофункционального центра, в одном месте, было и терапевтическое лечение, и хирургическое, и диагностика, и прием больных. Это огромные центры, которые работают на сотни тысяч людей», - сказал он.



Сергей Собянин также уточнил, что сегодня в канцер-регистре Москвы занесены больше 300 тыс. человек.



«Поэтому мы вводим еще и мониторинг работы этих центров о качестве обслуживания, доступности и собственно мнения самих людей о той помощи, которую они получают в этих центрах. Чтобы по каждому центру видели, как эта работа построена, насколько она комфортна для посетителей, насколько она эффективна в конечном итоге. Надеюсь, что создание таких центров выведет на новый, качественный уровень онкологию в Москве»,- заключил мэр Москвы.



Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, корпус был практически полностью перестроен. Выполнено усиление конструкций и утепление фасада, отремонтирована крыша, заменены инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки.



Мощности нового ЦАОП позволяют проводить свыше 140 тыс. консультаций в год - на 30% больше по сравнению со старыми диспансерами, где получали помощь пациенты ЦАО.



Отмечается, что первых пациентов ЦАОП ГКОБ №1 планирует принять 25 октября 2021 года. Он будет открыт ежедневно.



До конца 2021 года также планируется завершить капитальный ремонт соседнего корпуса №7. В семиэтажном здании площадью разместят отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики, химиотерапии, онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, операционный блок. Всего будет организовано порядка 200 коек, включая койки дневного пребывания, реанимационные и койки пробуждения.





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