Суд в Смоленске признал незаконным отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться

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22 октября 2021, 14:28 Источник: Znak

Фото: pixabay.com

В Смоленске районный суд вынес решение о незаконности отстранения от работы слесаря, отказавшегося делать прививку от коронавируса. По определению суда, работодатель должен выплатить зарплату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред.

Мужчину отстранили от работы в августе. Поводом стал его отказ вакцинироваться. Предприятие, где он трудился, относится к сфере транспорта, которая попадает под требование местного законодательства об обязательной вакцинации. Однако мужчина работал ремонтником теплосетей в котельной. К транспорту это никакого отношения не имеет. Поэтому суд счел действия работодателя незаконными. Он постановил выплатить слесарю зарплату за вынужденный отпуск в полном объеме и компенсировать моральный вред.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Смоленской области в июне 2021 года. Подобные нормативные акты действуют сейчас во всех регионах России.

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