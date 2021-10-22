В Челябинской области проверяют соблюдение масочного режима

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22 октября 2021, 13:53 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южноуральцы пренебрегают средствами индивидуальной защиты. В территориях регулярно проводятся рейды и выявляются нарушения.

Полицейские Кунашакского района в октябре составили 9 протоколов о нарушении физическими лицами масочного режима. Документы переданы в суд для избрания меры наказания.

В Агаповском районе в ходе очередного рейда были проверены торговые точки, объект общественного питания, районная больница. Проверка выявила 2 нарушения. Сотрудники заведения общепита и продавец находились на рабочих местах без масок и перчаток. Были составлены протоколы об административных нарушениях.

Напомним, что вчера региональный оперштаб расширил перечень антиковидных ограничений. «Коллеги, все эти меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на наше здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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