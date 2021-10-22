В Кремлевском дворце прошел торжественный вечер чествования москвичей – ветеранов труда

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22 октября 2021, 13:50 Анна Елизарова

Фото предоставлено АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и Культура"

Вчера, 21 октября, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца прошел праздничный концерт для заслуженных тружеников города Москвы — «Молодости нашей нет конца».

Выдающиеся горожане — врачи, пожарные, спасатели, строители, работники транспорта, образования и культуры стали лауреатами в самых различных номинациях и обладателями благодарственных писем мэра Москвы Сергея Собянина. На сцене Кремлевского дворца для них выступили народные артисты России — Михаил Ножкин, Тамара Гверцители, Владимир Кузьмин, Денис Майданов и многие другие.



«Моё поколение имеет фронтовую закваску, ведь многие из нас в детстве пережили ужасы войны. Она сделала из нас взрослых — мы стремились хоть чем-то быть полезными, хоть тарелки в госпитале перемыть. Мы просыпались под вой сирены, видели ржавые от крови халаты врачей, — таким было моё детство. Поэтому, про старшее поколение могу сказать словами поэта, что «мы биографию страны в свои анкеты записали», — заметил художественный руководитель проекта —народный артист России, член центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Ножкин.







М.И. Ножкин. Фото предоставлено АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и Культура"

В номинации «Ангелы милосердия» были награждены Владимир Васильевич Карпов — фельдшер скорой помощи со стажем свыше 37 лет, Тамара Семеновна Гусева, проработавшая более 46 лет старшей медицинской сестрой; Сергей Алексеевич Федотов — директор «Московского территориального научно-практический центра медицины катастроф»; Валентина Федоровна Кириллова – санитарка отделения медицинской реабилитации при Министерстве обороны РФ; Дмитрий Алексеевич Баженов — руководитель проекта «Пульсация»; Александр Владиславович Зубков — водитель автомобиля «Скорой медицинской помощи»; Петр Николаевич Полубабкин — санитар приемного отделения «Городской клинической больницы № 52».



«Не бойся, я с тобой» — следующая номинация премии, в которой отмечены: Иван Васильевич Потеруха – начальник пожарно-спасательного отряда №216 города Москвы; Валентин Васильевич Раков, который прослужил в милиции 33 года, и за время службы был награжден огромным количеством орденов и медалей; начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах «Царицыно» Игорь Викторович Куряков.



За доблестный труд, за талант, за высокие цели и их достижение премии в номинации «Созидание» вручены: председателю Совета ветеранов электродепо «Печатники» Александру Александровичу Малкову; Александру Ивановичу Лупанову – водителю автобуса регулярных пассажирских маршрутов; Людмиле Петровне Ершовой – работнику социальной сферы Комитета по культуре.



Николай Андреевич Махутов — Президент Ассоциации «Безопасность транспортной деятельности»; Любовь Ивановна Демьяненко — профессор МГЛУ и заслуженный юрист РФ; заслуженный работник физической культуры Вячеслав Васильевич Евтюхин; старший советник юстиции Виталий Михайлович Рябов; первый заместитель председателя Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, генерал-майор запаса Виктор Валерьевич Парфененко; заслуженный юрист Российской Федерации Галина Владимировна Комарова — награждены премией в номинации «Всегда в строю».



Идея проведения торжественного вечера для выдающихся москвичей принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Первое мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года и имело большой общественный резонанс, после чего мэром Москвы Сергеем Собяниным было предложено проводить его ежегодно.

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