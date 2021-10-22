Бывший депутат Госдумы стал фигурантом уголовного дела

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22 октября 2021, 12:05 Источник: Коммерсантъ

Фото: facebook.com/Burnashov

Расследуется уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Алексея Бурнашова. Его могут обвинить в применении насилия в отношении полицейского.



Дело было возбуждено после истечения срока депутатских полномочий Алексея Бурнашова, когда он лишился неприкосновенности. В июле текущего года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым он управлял. Инспекторы заподозрили, что водитель нетрезв, после чего Бурнашов попытался убежать. Когда один из полицейских догнал его, то депутат ударил его кулаком в лицо. После того как его действия пресекли другие сотрудники полиции, господин Бурнашов принялся оскорблять их, в том числе и нецензурно. Также депутат заявил прямо на месте происшествия, что сотрудники вымогали у него деньги.



Действия Бурнашова зафиксированы на распространенной в СМИ видеозаписи. В августе депутат написал в Facebook пост с извинениями. Он заявил, что глубоко сожалеет о происшедшем, и принес извинения сотрудникам ГИБДД и свидетелям конфликта.





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