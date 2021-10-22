Жизнь Катрин Денёв: 78-й день рождения актрисы

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 11:15 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Свой день рождения сегодня отмечает французская актриса и певица Катрин Денёв. Ей исполняется 78 лет.

Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 в Париже в семье актёров. Фамилию матери Катрин стала использовать в самом начале карьеры для того, чтобы её не путали с более известной на тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак.

Катрин была замужем только один раз за фотографом Дэвидом Бэйли. Также она имеет двух детей от гражданских браков.



Денёв стала звездой после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году. После чего она сыграла главную роль в психологическом триллере «Отвращение». Также актриса появилась в фильмах «Тристана» и «Последнее метро».

Успех сопровождал актрису на протяжении долгих лет её карьерного роста в киноиндустрии. Также Катрин Денёв снялась в фильме «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера.

В 2016 году она получила французскую премию Люмьер за «заметный вклад в развитии мирового кино».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости