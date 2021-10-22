Актёру Александру Демидову исполняется 51 год

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 10:26 Наталья Полянская

Известный российский актер и телевизионный деятель Александр Демидов отмечает сегодня свой день рождения. Продюсеру и сценаристу, а также одному из основателей комического театра «Квартет И» исполняется 51 год.



Александр Сергеевич Демидов родился 22 октября 1970 года в Свердловске. После школы в 1988 году он поступил на эстрадный факультет ГИТИС. Затем окончив ВУЗ, он познакомился с Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и Камилем Лариным. В результате чего образовался «Квартет И».



Александр прославился благодаря спектаклям «День радио» и «День выборов». В 2013 году Демидов создал собственную группу ДЕМИДОBAND.



Каждый год 23 февраля Александр проводит фестиваль под названием «День защитника хорошей музыки», в нём участвуют Гоша Куценко, Павел Маяков и многие другие.



Александр Демидов был женат трижды. Его первой женой была психолог Светлана Шварц. Второй супругой стала Елена. С третьей избранницей он находится в отношениях с 2013 года, ей является Маргарита Демидова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости