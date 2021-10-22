Актёру Сергею Маховикову исполняется 58 лет

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22 октября 2021, 10:15 Наталья Полянская

Сегодня исполняется 58 лет советскому и российскому актёру театра и кино Сергею Маховикову.



Сергей Анатольевич Маховиков родился 22 октября 1963 года в Ленинграде. Детство он провёл в городе Павловск. После окончания школы Сергей поступил на штурманский факультет ВВМУ имени Фрунзе, а затем перевёлся в Военно-механический институт на отделение «Ракеты», но после первого курса он отчислился.

В 1983 году Маховиков поступил в ЛГИТМИК на актерский факультет и со второго курса играл в спектаклях Александрийского театра, параллельно он изучал режиссуру.

Актер играл в таких постановках, как: «Распахни окно любви», «Отпетые мошенники». Кроме того у него были роли в таких фильмах, как: «Простодушные», «Золотое дно», «Капитанские дети», «Платина» и «Главная улика».

Сергей Маховиков женат на актрисе Ларисе Шахворостовой. У пары есть дочь Александра, которая тоже является актрисой.

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