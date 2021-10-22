Победителем престижного конкурса стала фотокорреспондент «Вечернего Челябинска»

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22 октября 2021, 10:13 Татьяна Михайлова

Фото с сайта медиахолдинга «Гранада Пресс»

Награду Юлии Боровиковой вручила глава города Наталья Котова.

Фоторепортер «Вечернего Челябинска» Юлия Боровикова приняла участие в конкурсе «Челябинск многонациональный». Девушка представила жюри свою работу «Душевное приветствие».

Отметим, что данный конкурс стал традиционным для Челябинска. В нем участвуют как профессионалы, так и любители. Их снимки отражают жизнь более 130 народов, живущих на Южном Урале.

Лучше работы отмечаются на пленарном заседании Гражданского форума. По традиции лауреатов во всех номинациях дипломами и призами награждает мэр Наталья Котова.

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