Путешественник раскрыл эффективные способы сэкономить в отпуске

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2021, 10:20 Анастасия Иванова

Заядлый британский турист и писатель Шебс Алом, путешествовавший по миру 15 лет, раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске.



Шебс рассказал, что иногда дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, но и те, что были приобретены прямо перед вылетом. «Считается, что чем раньше вы бронируете рейс, тем лучше, но на самом деле это не всегда так», — заявил англичанин и добавил, что недавно купил билеты за один день до вылета на Мальту за 2,4 тысячи рублей. Помимо этого, Алом посоветовал всегда оплачивать багаж через сайт авиакомпании, а не по прибытии в аэропорт.



Еще путешественник порекомендовал отдыхающим пользоваться специальными сервисами по поиску наиболее выгодных предложений по проживанию и перелету. Можно создать профиль в данных агрегаторах, а также на сайтах авиаперевозчиков для получения различных скидок и спецпредложений или накопления баллов, которые можно будет тратить на будущие поездки.



Следующая рекомендация, которой поделился писатель, касается дней покупки проездных документов — он подчеркнул, что лучшим временем для приобретения являются вторник и среда. Наконец, Шебс посоветовал туристам выбирать для отпуска межсезонье.

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