Что посмотреть: составлен список лучших сериалов XXI века

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22 октября 2021, 09:48 Анастасия Иванова

Портал BBC Culture выпустил обширный рейтинг лучших сериалов XXI века, составленный при помощи 206 экспертов. В перечень вошла сотня шоу почти из полтысячи телевизионных проектов, выходивших с начала 2000 года. Было выделено несколько лучших.



«Офис» / The Office (Американский и британский).



В списке лучших сериалов века — сразу два мокьюментари-сериала «Офис», британский оригинал (2 сезона) и американский ремейк (9 сезонов). Первый «Офис» опередил второй на 30 пунктов, заняв 9 место. Ремейк в рейтинге также появился заслуженно — шоураннер Грей Дэниелс не только представил более широкий, яркий ансамбль представителей офисного планктона, просиживающего штаны на самой скучной работе на планете (продажа бумаги), но и сумел бесповоротно влюбить в него зрителей. Ну и средний градус комедийного абсурда в офисе, возглавляемом Майклом Скоттом, оказался куда выше, чем в британском варианте.



«Наследники» / Succession.



Сериальная индустрия не раз уже освещала пороки американского медиабизнеса, немало телепроектов были посвящены дисфункциональным семьям и абьюзивным родственникам, а уж про элитный «один процент» шоу просто пруд пруди — но именно вышедшие на HBO «Наследники» Армстронга не только объединили все вышеупомянутые темы в одну массивную эпопею, но и умудрились сделать ее уморительно-смешной. Кинокартина заняла 10 место.



«Конь БоДжек» / BoJack Horseman.



Душевные терзания БоДжека и бесконечные нервозные попытки доказать что-то окружающим с публикой удивительным образом срезонировали. Конь за шесть сезонов преодолел все этапы жизни скандальной звезды от всеобщего обожания до кэнселинга и забвения, и за каждым из этих этапов наблюдать было настолько же болезненно, насколько и интересно. Проект занял 11 место в рейтинге.



«Твин Пикс: Возвращение» / Twin Peaks: The Return.



А этот сериал занял 13 место. Вполне очевидно, наличие в высших позициях рейтинга «Твин Пикса» Дэвида Линча. История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер, завёрнутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикс. Постепенно открывается темная сторона жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка. В том, что же именно случилось, до сих пор мало кто уверен и едва ли когда-нибудь найдется однозначный ответ на вопрос.

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