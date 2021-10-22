В столице предложили создать домовую полицию

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22 октября 2021, 09:32 Анастасия Иванова

Домовую полицию по типу европейской предложил создать в городах России председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.



Как сообщил Константин, новая полиция сможет решать конфликты между соседями и следить за порядком в жилом фонде. Кроме того, у нее будут полномочия выписывать штрафы.

В пример чиновник привел народных дружинников в Германии, которые выполняют аналогичную функцию, и итальянскую локальную полицию, которая фиксирует мелкие нарушения в домах: «Мы часто слышим жалобы на шум. В Испании каждый патрульный автомобиль снабжен прибором замера шума».



Крохин отметил, что данное нововведение поможет решить проблему с безопасностью в многоквартирных домах, а также и другие общественные вопросы.

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