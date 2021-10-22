Житель Рязанской области получил срок в 24 года за убийство родителей и изнасилование дочери

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22 октября 2021, 09:26 Анастасия Иванова

В Рязанской области к 24 годам колонии строгого режима приговорен убивший свою мать и отца россиянин. Об этом 21 октября сообщает Рязанский областной суд.



Суд установил, что в мае 2020 года пьяный житель поселка Старожилово в ходе ссоры с родителями нанес им несколько смертельных ударов топором, а после совершил действия сексуального характера в отношении своей маленькой дочери.



После этого преступник закрыл ребенка в подвале жилого дома и сбежал. Девочке удалось сломать доски и выбраться наружу. О случившемся в семье она сообщила соседям, они вызвали полицейских. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.



Следственный комитет России возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») и 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.





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