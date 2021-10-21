Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году Москва сэкономила колоссальную сумму на госзакупках

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21 октября 2021, 23:15

По итогам января — сентября текущего года Москва сумела сберечь на закупках почти 121 миллиард рублей из своего бюджета, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В течение первых девяти месяцев 2021 года экономия финансовых средств из бюджета Москвы в сфере закупочной деятельности составила более 17%: городу удалось сберечь 120,8 млрд рублей благодаря применению таких действий, как уточнение заказчиками потребностей и экспертиза начальной стоимости закупки, а также благодаря конкурентности на торгах.

«Число поставщиков товаров для города постоянно растет, это повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.

Как добавил вице-мэр, при проведении конкурентных мероприятий Москва смогла сберечь пятьдесят миллиардов рублей. Стоит отметить, что если в позапрошлом году среднее количество претендентов на исполнение закупки составляло 3,9 участника, а в прошлом — 4,5 участника, то в текущем году этот показатель вырос до 4,9 исполнителя.

Кроме того, с помощью экспертизы первоначальной стоимости контракта, которую проводят ещё до объявления закупки, бюджету Москвы удалось сэкономить почти 69 миллиардов рублей, а этап аргументации заказчиками потребностей сохранил столичному бюджету ещё почти два миллиарда.

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