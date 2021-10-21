Политолог: перепись позволит создать комфортную среду для москвичей

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21 октября 2021, 23:20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Результаты Всероссийской переписи населения напрямую повлияют на эффективность транспортной, социальной, медицинской и образовательной инфраструктур столицы, заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



«Зная, что есть в городе, каков численный и возрастной состав каждого района, можно определить, что именно нужно строить – поликлинику или стадион. И какая вообще будет нагрузка на транспорт», - отметил политолог.



По словам Журавлева, из-за плотности населения Москвы данные переписи необходимы для эффективного управления столицей. «Мы должны понять, какая нагрузка приходится на магазины, на транспорт. Это может дать только перепись», - отметил он.



Политолог обратил внимание, что участие каждого жителя столицы в переписи прямо отразится на создании максимально комфортной среды во всех сферах жизни. «Конечный потребитель результатов переписи – население, а не власть. Власть – это инструмент, который позволяет обществу эффективно создавать среду в таком большом и плотно заселенном городе как Москва», - подытожил Журавлев.



Его позицию поддержала общественный деятель Екатерина Раззакова. Она отметила, что результаты исследования помогут сделать вывод не только о численности жителей Москвы, но и всей страны, а также об уровне миграции внутри государства. Общественница подчеркнула, что итоги переписи повлияют и на систему социальной поддержки молодежи.



«Сейчас очень сильный акцент делается на молодежь. Очень много различных молодежных организаций, освещается их деятельность. Много молодежи задействовано как в волонтерской работе, так и в участии в переписи. Это в том числе поможет молодым россиянам понимать, как развивается государство», - добавила она.



Всероссийская перепись населения.



Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Принять участие в процедуре можно онлайн на Едином портале государственных услуг, посетив переписной участок или дождавшись переписчика по месту жительства.



Те, кто живет в России постоянно, ответят на 23 вопроса о себе и своем домохозяйстве, а также на 10 вопросов о жилищных условиях. Тем, кто на территории России находится временно, предлагается ответить на 7 вопросов.

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