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Заммэра Владимир Ефимов рассказал о грядущем преображении ещё одной бывшей промзоны в Москве

, 22:59

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о грядущем преображении ещё одной бывшей промзоны в Москве

В Восточном Дегунине на севере Москвы в ближайшее время начнётся реорганизация бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт». Проектное решение уже принято городом, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Практически три гектара более не функционирующей индустриальной территории в Северном административном округе столицы будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Речь идёт об участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» на пересечении Дубнинской улицы и Проектируемого проезда № 5265.

«Инвестиции в новые объекты составят 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города — 3,5 миллиарда рублей», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.

Согласно проектной документации, на территории бывшей промзоны планируется возвести общественно-деловую застройку вместо имеющихся сейчас автомобильных сервисов и складских помещений: здесь смогут открыться банковские учреждения, заведения общественного питания и торговые площади.

Реорганизация промышленного квартала позволит обеспечить новыми рабочими местами около двух с половиной тысяч москвичей и гостей столицы. Весь процесс преображения бывшего «Вагоноремонта» займёт шесть лет после того, как будет подписан контракт с инвестором.

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