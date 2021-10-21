Заммэра Владимир Ефимов рассказал, как сделать промышленность Москвы экологичнее

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21 октября 2021, 22:54

На данный момент в обрабатывающей промышленности Москвы задействован каждый десятый горожанин. Её суммарная доля в экономике столицы превышает 17%. Как сделать эту отрасль экологичнее в ближайшей перспективе, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в прямом эфире радио «ВестиFM».



Промышленный сектор столичной экономики на данный момент считается одним из самых эффективных. Однако ему необходимо перестроиться в новый, более экологичный формат.



Для достижения этих результатов в 2020 году в Москве были подписаны первые соглашения в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Они подразумевают комплексное развитие территорий бывших промзон, которые долгое время фактически не используются по назначению.



В рамках проекта на этих участках будут строиться новые, высокотехнологичные производственные площадки, которым потребуется гораздо меньше места и сотрудников для увеличения производственных мощностей, чем советским предшественникам. На оставшихся участках будет построена жилая, коммерческая и социальная недвижимость.



«Редевелопмент промзоны – это редевелопмент московской промышленности и перевод её в новый, совершенно экологичный и современный формат», – отметил Владимир Ефимов.

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