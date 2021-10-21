Заммэра Владимир Ефимов: Редевелопмент промзон позволит перевести промышленность Москвы в экологичный формат

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21 октября 2021, 22:50

Доля промышленности в экономике Москвы на данный момент составляет около 17%. Как перевести этот обширный сектор в современный экологичный формат, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в прямом эфире радио «ВестиFM».

Промышленность – существенный сегмент столичной экономики. На данный момент в этой отрасли занято не менее 700 тысяч человек, то есть каждый десятый москвич. При этом один сотрудник промышленного сектора производит вдвое больше работников других отраслей, что делает промышленность гораздо эффективнее иных сегментов экономики, отмечает заммэра.



В 2020 году в Москве стартовал проект «Индустриальные кварталы», целью которого является комплексное развитие фактически заброшенных территорий бывших промзон. Такой редевелопмент позволит сделать огромные участки земли в пределах МКАД экономически эффективными, так как на их месте возводятся новые, высокотехнологичные производственные площадки, общественно-деловые постройки, жилая и социальная недвижимость.



«Редевелопмент промзоны – это редевелопмент московской промышленности и перевод её в новый, совершенно экологичный и современный формат», – отметил Владимир Ефимов.



Призводственные кластеры, возведённые в рамках проекта «Индустриальные кварталы», не нуждаются в огромных площадях и тысячах сотрудников. Они смогут увеличить свои производственные мощности за счёт применения достижений цифровизации и роботизации в производственном процессе.

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