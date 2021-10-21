Главред «Новой газеты» Муратов задал вопрос Путину об иноагентах

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21 октября 2021, 22:58

фото с сайта Кремля

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в рамках Валдайскго форума задал вопрос о целесообразности российского закона об иностранных агентах президенту России Владимиру Путину. Муратов привел аргументы в пользу того, что закон об иноагентах абсурден.

По состоянию на 15 октября в реестр включены 88 СМИ-иноагентов и физлиц.

Путин пообещал посмотреть еще раз эти размытые критерии. По его словам, ему его знакомые говорили о том, что они занимаются благотворительной деятельностью, и их подводят к тому, что они якобы иноагенты.

"Я постоянно такие поручения даю и в администрации президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались к этой теме, совершенствовали этот инструмент и не злоупотребляли им", — сказал Путин в ходе дискуссии.

Путин также отверг замечание ведущего заседания, главреда журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова о том, что закон применяется "ковровым" (массовым) способом.

Впервые Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Обладателю премии полагает полмиллиона долларов от норвежского нобелевского комитета. Муратов сообщил, что деньги уже распределили между благотворительными фондами.

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