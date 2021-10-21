Путин назвал «самым главным результатом» своей работы сокращение уровня бедности в России

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21 октября 2021, 22:15

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что за года его работы число россиян, находящихся за чертой бедности, сократилось с 40 миллионов человек до 19—20 миллионов.

Российский президент поделился с участниками мероприятия: «Из того, что удалось сделать — слушайте, у нас было 40 млн человек за чертой бедности».

По его словам, в настоящее время, по разным подсчётам, 19 с лишним или 20 миллионов, и это непомерно много,- передает RT. «Но всё-таки это не 40», — сказал Владимир Путин и добавил, что «это, пожалуй, самый главный результат» его работы.

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