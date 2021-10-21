Врач-иммунолог Николай Крючков высказался о факторах, влияющих на заболеваемость COVID-19

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21 октября 2021, 21:46

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Николай Крючков, эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук, высказался о факторах, влияющих на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.

Крючков раскрыл, что на заболеваемость новой коронавирусной инфекцией влияют очень много факторов, в том числе некоторые неочевидные. В эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» иммунолог заявил: «Помимо масок страны отличаются менталитетом». Во многих странах жители строго выполняют рекомендации государственных органов.

Как пример Крючков привел жителей Швеции, которые следуют рекомендациям властей ответственней, чем россияне обязательным указаниям.

Также существуют такие факторы, как разные сезоны, плотность населения. «Фактор решительность государств — например, транспорт останавливаем или нет, перекрываем кварталы или не перекрываем», — заявил Крючков.

По словам иммунолога, влияет на заболеваемость и соблюдение гражданами масочного режима.

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