Аудиторы установили, что богатые платят налогов меньше

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21 октября 2021, 18:55

По мнению большинства аудиторов Счётной палаты, регионы используют не весь налоговый потенциал. Проанализировав ситуацию в 12 дотационных субъектах, госуадиторы оказались недовольны действиями налоговиков. С дорогих автомобилей и домов взимается не максимально возможный налог, а кадастровая оценка земли и недвижимости проводится намного реже, чем это должно быть.



Низкая доля налоговых поступлений фиксируется в Ингушетии, Карелии, Калмыкии, в Крыму и ряде других регионов. Потери налогов происходят из-за сбоев в работе налоговой базы недвижимости. По этой причине ФНС недополучает порядка 192 миллиардов рублей в год. Физическое лицо при наличии недвижимости платит налог, исходя из её кадастровой стоимости. Для юрлиц налог рассчитывается по другой схеме.



Несвоевременная кадастровая оценка земельных участков приводит к потере одного миллиарда рублей в год. Пол миллиарда теряется из-за неправильного расчёта налогов на имущество физических лиц. Ранее Росреестр проводил кадастровую оценку объектов не менее одного раза в три года. В отдельных случаях и данные сроки нарушались. В следующем году ведомство намерено переоценить все земельные участки в стране.





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