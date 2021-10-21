Президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении в мире эпохи перемен

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21 октября 2021, 18:23 Источник: РИА Новости

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что в мире наступила эпоха перемен, которые становятся глубже и фундаментальнее.

Как сказал Путин, "китайский народ мудрый", у него много умных и ценных мыслей, и сейчас актуальна китайская поговорка "не дай бог жить в эпоху перемен".

По словам российского лидера, "мы в ней уже живем, хотим мы того, или нет". "И перемены эти все глубже, все фундаментальнее", - заметил Путин.

Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи холодной войны. Президент заявил, что любое правительство и лидеры стран отвечают за своих сограждан, поэтому международные темы никогда не будут столь важны, как внутренняя стабильность.

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