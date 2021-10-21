МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

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21 октября 2021, 17:45 Источник: bmstu.ru

фото с сайта bmstu.ru

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ) будет закрыт с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Объявление появилось на сайте вуза в четверг, 21 октября.

Вышел Приказ ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана в котором говорится, что "с 28 октября по 7 ноября 2021 года – нерабочие дни для всех сотрудников, университет закрыт". Основные пары по расписанию не проводятся.

Разрешено проводить консультации в дистанционном формате для защиты домашних заданий, рефератов, руководства курсовыми проектами и курсовыми работами, а также руководства научно-исследовательскими и выпускными квалификационными работам.

"Нерабочие дни – отличное время, чтобы пройти вакцинацию, заняться домашними делами и закрыть долги по учебе", - говорится на сайте вуза.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) переходит на дистанционный формат работы с 28 октября по 7 ноября. В приказе, подписанном ректором МГУ Виктором Садовничим, говорится, что "структурным подразделениям в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - передает ТАСС.

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